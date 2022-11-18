Серхио Перес о Ферстаппене: «Жалею о своих словах после Гран-при Сан-Паулу»

Серхио Перес заявил, что наговорил лишнего после демарша Макса Ферстаппена.

Чемпион отказался возвращать Пересу позицию на Гран-при Сан-Паулу. Серхио после этого сообщил, что поступок демонстрирует истинное лицо Макса, а также отметил, что сыграл ключевую роль в завоевании титулов.

«В «Ф-1» много эмоций. Ни в каком другом виде спорта ты не можешь говорить в прямом эфире – это происходит только в «Ф-1». Так что высказывания очень эмоциональные.

Конечно, я жалею о многих словах, которые сказал после гонки. Мы с Максом вернулись к прежним отношениям. Мы оба в команде, и все готовы двигаться вперед.

Все мы оказались в очень трудной ситуации – Макс, команда, я. Думаю, можно было справиться лучше. Мы извлечем выводы и в будущем будем поступать иначе. Так и должно быть – каждая команда учится.

К счастью, я лишь на последних 100 метрах узнал, что он не будет возвращать мне позицию, и ощущения были плохими. Но, полагаю, я смогу оставить все это позади. Мой приоритет – работать в хорошей обстановке, иметь возможность доверять напарнику, доверять команде», – сказал Перес.

Мексиканец также подтвердил, что по-прежнему рассчитывает на помощь Ферстаппена в борьбе с пилотом на Гран-при Абу-Даби.

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