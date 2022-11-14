Серхио Перес: «Если у Ферстаппена есть два титула, то благодаря мне»
Серхио Перес напомнил Максу Ферстаппену о своей роли в завоевании титулов.
На Гран-при Сан-Паулу Перес отдал позицию Ферстаппену, чтобы тот смог атаковать соперников впереди, а перед финишем чемпион не стал ее возвращать, несмотря на приказ «Ред Булл». Макс завершил заезд шестым, Серхио – седьмым.
По радио мексиканец сказал команде, что поступок Ферстаппена «показывает, каков он на самом деле», а после финиша заявил Sky Sports: «После всего, что я для него сделал, это разочаровывает».
Также Серхио поделился мнением с испанскими журналистами:
«Если у него есть два титула, то благодаря мне».
Гонщик неоднократно помогал напарнику в рамках командной тактики «Ред Булл». Также Серхио активно сражался с соперниками Макса – в частности, с пилотом «Мерседеса» Льюисом Хэмилтоном на решающем Гран-при Абу-Даби-2021.
Перес поделился мнением о ценностях «Ред Булл».
«Мы всегда будем ставить команду выше собственных интересов.
Важно ли получать равные возможности? Да, безусловно. В противном случае смысла нет, на мой взгляд», – приводит слова Чеко The Race.
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