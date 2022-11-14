Серхио Перес: «Если у Ферстаппена есть два титула, то благодаря мне»

Серхио Перес напомнил о своей роли в завоевании титулов.

На Гран-при Сан-Паулу Перес отдал позицию Ферстаппену, чтобы тот смог атаковать соперников впереди, а перед финишем чемпион не стал ее возвращать, несмотря на приказ «Ред Булл». Макс завершил заезд шестым, Серхио – седьмым.

По радио мексиканец сказал команде, что поступок Ферстаппена «показывает, каков он на самом деле», а после финиша заявил Sky Sports: «После всего, что я для него сделал, это разочаровывает».

Также Серхио поделился мнением с испанскими журналистами:

«Если у него есть два титула, то благодаря мне».

Гонщик неоднократно помогал напарнику в рамках командной тактики . Также Серхио активно сражался с соперниками Макса – в частности, с пилотом на решающем Гран-при Абу-Даби-2021.

Перес поделился мнением о ценностях «Ред Булл».

«Мы всегда будем ставить команду выше собственных интересов.

Важно ли получать равные возможности? Да, безусловно. В противном случае смысла нет, на мой взгляд», – приводит слова Чеко The Race.

Ферстаппен отказался возвращать позицию Пересу: «Не просите меня больше, это понятно?»

Серхио Перес об отказе Ферстаппена вернуть позицию: «Это показывает, каков он на самом деле»

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