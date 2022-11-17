Макс Ферстаппен: «Ред Булл» должен был знать, как я отреагирую на просьбу о размене. Я никогда не был плохим напарником»

рассказал, что является прекрасным командным игроком.

Гонщик «Ред Булл» заявил, что команда должна была понимать, какой ответ получит на просьбу вернуть позицию. На Гран-при Сан-Паулу Серхио Перес пропустил Ферстаппена – мексиканцу сказали, что напарник вернет место, если не обгонит впереди едущих соперников. Макс резко отказал, когда поступил приказ с мостика.

«Дело было не в позиции – неважно, речь о первом месте, втором, шестом, седьмом или десятом. Суть в том, что произошло ранее по ходу сезона.

Я уже в Мексике объяснил это, команда поняла и согласилась. Мы приехали в Бразилию, и я просто считал, что мы будем сражаться, пытаться добиться наилучшего результата. Случилось небольшое недопонимание в субботу и воскресенье, мне ничего не сказали о потенциальном размене позициями или чем-то таком. Лишь на последнем круге мне сообщили по радио, и, думаю, они должны были знать, каким будет ответ, учитывая сказанное неделей ранее.

После той гонки мы хорошо поговорили, выложили все на стол, решили ситуацию. Оглядываясь назад, можно было провести разговор раньше, потому что я никогда не был плохим напарником – я всегда очень помогал, и команда это знает. Команда всегда стояла на первом месте для меня, ведь, в конце концов, это командный спорт.

Так что, полагаю, все мы сделали выводы и должны быть чуть более открытыми, лучше коммуницировать друг с другом», – отметил двукратный чемпион «Формулы-1».

Макс назвал «отвратительным» освещение скандала в прессе и социальных сетях:

«Конечно, после гонки я очень плохо выглядел в медиа. Но у них тоже нет четкой картины. Сразу же обвинять меня – это просто смешно. Ведь они не знают, как я работаю в коллективе, что команда во мне ценит.

Все, что я читал, было довольно отвратительно. Более того, они стали нападать на мою семью, угрожали моей сестре, маме, девушке, папе. На мой взгляд, это перебор – ты даже не знаешь фактов о происходящем. Безусловно, подобное должно прекратиться. Если есть проблемы со мной, это нормально, но не вмешивайте семью – это просто неприемлемо.

Но мы движемся дальше, и, разумеется, у меня отличные отношения с Чеко. Однако я не понимаю, когда люди не видят всей картины и сразу же начинают так атаковать меня. Надеюсь, когда-нибудь они поймут, что происходит, потому что это неприемлемое поведение от стольких людей в паддоке – не только от болельщиков, если честно. То, что обо мне пишут, просто смехотворно».

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