Лоусон проедет практику за «Ред Булл» в Абу-Даби вместо Ферстаппена

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Резервный пилот «Ред Булл» Лиам Лоусон выступит в первой тренировке перед Гран-при Абу-Даби.

Лоусон принял участие в практиках перед Гран-при Бельгии и Мехико за «Альфа Таури», а теперь сядет за руль «Ред Булл» Макса Ферстаппена.

Новозеландец завершит выступления в «Формуле-2» в конце сезона и будет гоняться в «Супер-Формуле» в 2023 году.

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