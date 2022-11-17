Лоусон проедет практику за «Ред Булл» в Абу-Даби вместо Ферстаппена
Резервный пилот «Ред Булл» Лиам Лоусон выступит в первой тренировке перед Гран-при Абу-Даби.
Лоусон принял участие в практиках перед Гран-при Бельгии и Мехико за «Альфа Таури», а теперь сядет за руль «Ред Булл» Макса Ферстаппена.
Новозеландец завершит выступления в «Формуле-2» в конце сезона и будет гоняться в «Супер-Формуле» в 2023 году.
Пилот молодежной программы «Ред Булл» Лоусон в 2023 году будет выступать в японской «Супер-Формуле»
Хаугер станет резервным гонщиком «Ред Булл»
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