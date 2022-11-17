Лоусон проедет практику за «Ред Булл» в Абу-Даби вместо Ферстаппена

Резервный пилот «Ред Булл» выступит в первой тренировке перед Гран-при Абу-Даби.

Лоусон принял участие в практиках перед и Мехико за , а теперь сядет за руль «Ред Булл» Макса Ферстаппена.

Новозеландец завершит выступления в «Формуле-2» в конце сезона и будет гоняться в «Супер-Формуле» в 2023 году.

Пилот молодежной программы «Ред Булл» Лоусон в 2023 году будет выступать в японской «Супер-Формуле»

Хаугер станет резервным гонщиком «Ред Булл»

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