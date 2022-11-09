Пилот молодежной программы «Ред Булл» Лоусон в 2023 году будет выступать в японской «Супер-Формуле»

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Пилот молодежной системы «Ред Булл» Лиам Лоусон в следующем сезоне продолжит карьеру в японский «Супер-Формуле». Лоусон будет совмещать выступления в Японии в работой резервного пилота «Ред Булл» в «Формуле-1».

Нынешний сезон Лоусон проводит в «Формуле-2» и перед последним этапом чемпионата занимает седьмое место в общем зачете.

Информацию о грядущем переходе Лоусона в «Супер-Формулу» недавно подтверждал Гельмут Марко:

«Лоусон был очень быстр во время своих тестов в «Формуле-1». В следующем году он будет выступать в Японии, а также будет одним из резервных пилотов «Ред Булл».

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