Хаугер станет резервным гонщиком «Ред Булл»

Норвежский гонщик команды «Према» «Формулы-2» Деннис Хаугер в следующем сезоне станет резервистом «Ред Булл».

Хаугер, входящий в программу развития молодых пилотов австрийской компании, в прошлом сезоне выиграл чемпионат «Формулы-3», а в нынешнем сезоне занимает 11-е место в «Ф-2». В 2023 году он продолжит выступления в «Формуле-2», но уже в составе команды «МП».

Советник «Ред Булл» Гельмут Марко признал, что помимо Хаугера роли резервных гонщиков будут исполнять и другие молодые пилоты программы:

«У нас будет несколько резервных гонщиков, и Хаугер станет одним из них. Мы так решили. После старта сезона посмотрим, что делать дальше. Возможно, оставим двух или трех в качестве запасных. Помимо Хаугера резервистом останется .

Марко также добавил, что перед сезоном-2023 в программе «Ред Булл» будет проведена «чистка». Сейчас помимо Хаугера и Лоусона в эту программу входят и Аюму Иваса.

Пилот молодежной программы «Ред Булл» Лоусон в 2023 году будет выступать в японской «Супер-Формуле»

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