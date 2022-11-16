Главный инженер «Ред Булл»: «Не думаю, что болиды разных команд будут иметь одинаковый внешний вид»

Главный инженер Пол Монахэн сомневается, что в следующем сезоне все команды «Ф-1» будут стараться копировать дизайн болида «Ред Булл».

По мнению Монахэна, шансы увидеть сразу несколько «клонов» болида «Ред Булл» – как самой успешной команды этого сезона, – не слишком велики.

«Да, правила несколько ограничивают команды в свободе конструкторских решений в сравнении с тем, что было в предыдущие годы. Но нет, говоря простым языком, я не думаю, что болиды разных команд будут иметь одинаковый внешний вид.

Не думаю, что мы уже дошли до этой точки. Да, из-за правил команды в большей степени стеснены в своих действиях. Однако болиды разных команд довольно сильно отличаются друг от друга – например, если сравнить между собой болиды «Феррари», «Мерседеса» и «Ред Булл».

К тому же, в следующем сезоне нас ждут новые изменения регламента (направленные на борьбу с галопированием). И я сомневаюсь, что все команды, стремясь разобраться с этой проблемой, придут к одному и тому же техническому решению», – рассказал Монахэн.

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