Жак Вильнев: «Не думаю, что Алонсо будет столь же спокоен в борьбе со Строллом, как Феттель после опасного для жизни маневра»

обеспокоен неоправданно агрессивными маневрами Ланса Стролла.

В спринте перед Гран-при Сан-Паулу Стролл резко сместился в борьбе с напарником по , за что получил десятисекундный штраф – четырехкратный чемпион отреагировал, сказав по радио «окей». В следующем сезоне место Феттеля займет Фернандо Алонсо из .

«Меня слегка раздражает ситуация с Лансом Строллом и системой штрафов ФИА. Ферстаппену дали пятисекундный штраф, хотя Хэмилтон не оставил ему места. Агрессивно действовали оба, и, на мой взгляд, это гоночный инцидент.

Но Лансу Строллу выписали десятисекундный штраф в субботу за опасный для жизни манер. То, как он смещается и блокирует – просто неправильно. Это не гонки. Он поступил так в Остине, в Мексике агрессивно сражался с Гасли, и теперь это. ФИА недостаточно серьезно наказывает за такое, даже в младших сериях, и все повторяется.

Себастьян Феттель, его напарник и жертва инцидента, проявил себя как настоящий джентльмен. Но не думаю, что Фернандо Алонсо в следующем году будет столь же спокоен», – высказался чемпион «Формулы-1» 1997 года о соотечественнике.

Фернандо Алонсо об агрессивном напарнике: «Остался еще один этап – и все закончится»

Себастьян Феттель об инциденте со Строллом: «Всегда нужно защищать позицию, но чрезмерно усердствовать не следует»