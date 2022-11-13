Себастьян Феттель об инциденте со Строллом: «Всегда нужно защищать позицию, но чрезмерно усердствовать не следует»

не стал сильно обвинять напарника по за происшествие по ходу спринта в Сан-Паулу.

Стролл, защищая позицию от Феттеля, резко сместился на внутреннюю траекторию и тем самым выдавил Себастьяна на траву, после чего четырехкратный чемпион мира сказал по радио лишь слово «Окей».

Маневр канадца стюарды признали «опасным», и выписали пилоту 10-секундный штраф.

Феттель после финиша посчитал, что в этом эпизоде оба гонщика «Астон Мартин» могли действовать лучше, чтобы не подводить команду:

«Тут тонкая грань. Да, всегда нужно защищать позицию, но чрезмерно усердствовать не следует. Но, в конце концов, мы оба могли поступить лучше – так, чтобы команда не потеряла время из-за этой борьбы.

Шансы заработать очки завтра вполне реалистичные, но не стоит забывать об «Альпин» – они будут прорываться обратно, и обычно они слишком быстры для нас. Но в целом перспективы на гонку выглядят нормальными, особенно с учетом износа шин. Может быть завтра наконец-то все получится».

В воскресной гонке Феттель стартует 9-м.

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