Бинотто может покинуть пост руководителя «Феррари» – в качестве замены рассматривается Вассер (Лео Туррини)
Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто может покинуть свой пост в ближайшем будущем.
По информации известного итальянского журналиста Лео Туррини, положение Бинотто как руководителя заметно пошатнулось в связи с неудачно проведенным сезоном-2022.
По словам Туррини, в качестве замены для Бинотто боссы «Феррари» рассматривают минимум двух кандидатов.
Первый – нынешний руководитель «Альфа Ромео» Фредерик Вассер. В пользу Вассера, как считается, помимо прочего говорит предыдущий опыт работы с Шарлем Леклером, а также хорошие отношения с Николя Тодтом.
Второй кандидат – Антонио Колетта, который сейчас руководит программой «Феррари» в гонках класса GT.
Маттиа Бинотто руководит «Феррари» с января 2019 года – на этом посту он сменил Маурицио Арривабене. На данный момент при Бинотто «Феррари» за четыре года выиграла семь гонок и 23 поула. Лучшим достижением команды является второе место в Кубке конструкторов в 2019 году – в этом сезоне у «Феррари» еще есть шанс повторить достижение.
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