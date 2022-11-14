Бинотто может покинуть пост руководителя «Феррари» – в качестве замены рассматривается Вассер (Лео Туррини)

Руководитель «Феррари» может покинуть свой пост в ближайшем будущем.

По информации известного итальянского журналиста Лео Туррини, положение Бинотто как руководителя заметно пошатнулось в связи с неудачно проведенным сезоном-2022.

По словам Туррини, в качестве замены для Бинотто боссы «Феррари» рассматривают минимум двух кандидатов.

Первый – нынешний руководитель . В пользу Вассера, как считается, помимо прочего говорит предыдущий опыт работы с Шарлем Леклером, а также хорошие отношения с Николя Тодтом.

Второй кандидат – Антонио Колетта, который сейчас руководит программой «Феррари» в гонках класса GT.

Маттиа Бинотто руководит «Феррари» с января 2019 года – на этом посту он сменил Маурицио Арривабене. На данный момент при Бинотто «Феррари» за четыре года выиграла семь гонок и 23 поула. Лучшим достижением команды является второе место в Кубке конструкторов в 2019 году – в этом сезоне у «Феррари» еще есть шанс повторить достижение.

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