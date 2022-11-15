Тото Вольфф: «Хэмилтону не нужен приоритет на Гран-при Абу-Даби – важнее борьба «Мерседеса» за победы и титул в 2023-м»
Тото Вольфф не считает, что нужно помочь Льюису Хэмилтону выиграть гонку в 2022 году.
У гонщика «Мерседеса» остался единственный шанс продлить свою серию. Хэмилтон побеждал в каждом из предыдущих 15 сезонов в «Формуле-1», но пока не выигрывал в нынешнем.
Вольфф пообещал равные условия для Льюиса и Джорджа Расселла на Гран-при Абу-Даби.
«Полагаю, Льюису не нужен приоритет – это не то, чего он когда-либо хотел. Рекорд по выигранным гонкам в каждом сезоне для него менее важен, чем развитие машины, борьба команды за большее количество побед в следующем сезоне и, надеюсь, за титул.
Мы всегда выступали за сражения между пилотами и никогда не поступали иначе – за исключением тех случаев, когда один гонщик потерял математические шансы на чемпионство, а другой претендует на титул. Так что мы с нетерпением ждем противостояния в равных условиях, на одинаковых шинах», – сказал исполнительный директор «Мерседеса».
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