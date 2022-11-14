17-летний юниор «Феррари» Беарман станет пилотом «Премы» в «Формуле-2»

Оливер Беарман перейдет из «Формулы-3» в «Формулу-2».

17-летний гонщик программы занял третье место в «Ф-3» в 2022 году, завоевав одну победу и восемь подиумов. В 2021-м Олли стал чемпионом итальянской и немецкой «Формул-4».

В следующем сезоне Беарман продолжит выступать за «Прему», но уже в «Ф-2».

Хаугер станет резервным гонщиком «Ред Булл»

Энцо Фиттипальди стал пилотом программы «Ред Булл»

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях: Facebook | ВК | Telegram | Instagram