Энцо Фиттипальди стал пилотом программы «Ред Булл»

Бразильский гонщик присоединился к Академии .

Ранее Фиттипальди входил в систему , а до этого являлся юниором .

«Очень рад объявить, что я присоединяюсь к семье «Ред Булл»! Спасибо доктору и за эту возможность», – написал пилот в соцсетях.

Энцо выступает в «Формуле-2», где занимает шестую строчку за этап до конца сезона. Фиттипальди – брат резервного пилота «Хааса» и внук двукратного чемпиона «Формулы-1» .

Советник «Ред Булл» Гельмут Марко сообщил, что Энцо продолжит гоняться в «Ф-2» в 2023 году и перейдет из «Хароуза» в .

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