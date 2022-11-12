Энцо Фиттипальди стал пилотом программы «Ред Булл»
Бразильский гонщик Энцо Фиттипальди присоединился к Академии «Ред Булл».
Ранее Фиттипальди входил в систему «Заубера», а до этого являлся юниором «Феррари».
«Очень рад объявить, что я присоединяюсь к семье «Ред Булл»! Спасибо доктору Гельмуту Марко и Кристиану Хорнеру за эту возможность», – написал пилот в соцсетях.
Энцо выступает в «Формуле-2», где занимает шестую строчку за этап до конца сезона. Фиттипальди – брат резервного пилота «Хааса» Пьетро Фиттипальди и внук двукратного чемпиона «Формулы-1» Эмерсона Фиттипальди.
Советник «Ред Булл» Гельмут Марко сообщил, что Энцо продолжит гоняться в «Ф-2» в 2023 году и перейдет из «Хароуза» в «Карлин».
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