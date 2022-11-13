Джордж Расселл о первой победе в «Ф-1»: «Потрясающие ощущения, у меня нет слов»

Пилот «Мерседеса» подвел итоги .

Победа в Интерлагосе стала для Расселла первой за карьеру в «Формуле-1».

«Потрясающие ощущения. Огромное спасибо всей команде за то, что сделали это возможным. Эмоциональных перепадов в этом сезоне было предостаточно.

Гонка получилась тяжелой, хотя я чувствовал, что контролировал ситуацию. Льюис был очень быстр, и когда я увидел, что на трассе появилась машина безопасности, я подумал, что мне будет очень непросто. И Льюис действительно очень сильно на меня давил.

Вообще у меня просто нет слов. На круге возвращения в боксы в голове начали всплывать все эти воспоминания – начиная с моих родителей, начала пути в картинге, о всей той поддержке со стороны моей семьи, моей девушки, тренера, менеджера. И этот список можно продолжать бесконечно. У меня не хватит слов, чтобы отблагодарить их всех, у меня просто нет слов», – рассказал Расселл.

Первая победа Расселла, «Мерседес» сделал дубль в Бразилии

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