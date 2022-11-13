Эстебан Окон: «Я был не в курсе второго столкновения с Алонсо»

сообщил, что не знал о втором инциденте с .

Во время спринта на Гран-при Сан-Паулу напарники по «Альпин» сразились до контакта в четвертом повороте, а затем столкнулись на старт-финишной прямой. Алонсо потерял крыло, врезавшись в Окона сзади, и обвинил в инциденте Эстебана. Стюарды признали виновным Фернандо – он получил пятисекундный штраф.

«Я был не в курсе, что это произошло. Мне сейчас сказали. Да, не знаю, как это возможно», – отреагировал Эстебан после заезда.

Алонсо был недоволен действиями партнера по команде в обоих моментах. Окон же считает, что в первом эпизоде также действовал по правилам:

«Это его мнение, у меня мнение другое. Я был впереди, так что сражался не я. Я пытался атаковать в четвертом повороте.

Это гонки – мы стараемся выжать максимум из каждого момента, но сегодня заплатили большую цену».

Эстебан прокомментировал повреждения, полученные в первом инциденте, которые, возможно, стали одной из причин пожара после финиша:

«Боковой понтон был полностью открыт. Не знаю, как он не отлетел. Машина еще и загорелась – надеюсь, дополнительных повреждений нет».

Болид Окона загорелся после финиша спринта в Бразилии

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