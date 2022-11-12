«Альпин» согласилась досрочно освободить Пиастри от обязательств – он сможет выступить за «Макларен» на тестах в Абу-Даби

Команды «Альпин» согласилась досрочно освободить о его контрактных обязательств. Благодаря этому австралийский гонщик может официально начинать работу в «Макларене».

Ранее сообщалось, что Пиастри уже проводил частные тесты в составе «Макларена» за рулем одного из старых болидов, но они проходили в не официальном порядке.

Согласие «Альпин» официально освободить Пиастри от выполнения его обязанностей резервного пилота до окончания сезона позволит гонщику выступить за «Макларен» на молодежных тестах, которые пройдут в Абу-Даби через два дня после финальной гонки сезона. При этом Пиастри не будет выступать за «Макларен» в первой практике перед -Даби, поскольку эта сессия входит в гоночную стадию сезона.

Руководитель «Альпин» Отмар Сафнауэр подтвердил тот факт, что команда отпустила Пиастри:

«Мы вели переговоры относительно условий, на которых мы можем разойтись. Теперь мы подводим черту под этой историей. Как только гоночный сезон закончится, Пиастри волен делать все, что хочет. Его тесты на «Поль-Рикаре»? Да, это было частью договоренности».

Пиастри провел частные тесты за «Макларен» (Auto Hebdo)

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