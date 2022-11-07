Пиастри провел частные тесты за «Макларен» (Auto Hebdo)

протестировал машину «Макларена» на частных тестах.

Как утверждает Auto Hebdo, Пиастри был замечен 2 и 3 ноября на трассе «Поль Рикар» в Ле-Кастелле. Во время заездов Оскар был в комбинезоне «Макларена» с закрытыми логотипами спонсоров.

Официально «Макларен» не сообщал о тестах, «Альпин» также не заявляла, что освобождает Пиастри от обязанностей резервного пилота.

«Означают ли [тесты] то, что «Альпин» согласилась досрочно завершить контракт? Трудно сказать. Как бы то ли было, тяжело представить заезды Оскара за «Макларен», если не достигнута договоренность между тремя сторонами», – пишет Auto Hebdo.

Представители «Альпин» не ответили на запрос французского издания.

Со следующего года Пиастри будет основным гонщиком «Макларена» и напарником .

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