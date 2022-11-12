Себастьян Феттель о вылете с трассы во втором сегменте: «Оценить состояние трассы было трудно, колеса заблокировались на торможении»

Пилот подвел итоги квалификации, определяющий стартовый порядок спринта перед Гран-при Сан-Паулу.

Феттель боролся за выход в третий сегмент квалификации, но на последнем круге ошибся на торможении и не сумел улучшить свое время.

«Вообще я был доволен своим кругом. Но тогда уже начал моросить дождь, и условия были явно далеко от идеальных. Досадно, что так вышло – я думал, такого времени на круге хватит, чтобы пройти дальше.

На втором круге я атаковал, поскольку знал, что должен улучшить свое время – поэтому я не мог тормозить слишком рано. Я старался держаться более или менее одной и той же точки торможения, но в этот раз колеса заблокировались и машина начала скользить по прямой.

При этом оценить состояние трассы было очень трудно. Мне кажется, я был далеко не единственным, кто вот так проехал прямо. К тому же в конце сегмента уже заметно потемнело и видимость ухудшилась», – рассказал Феттель.

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