Фернандо Алонсо: «Не мог быть уверенным в своей скорости – Михаэль Шумахер вернулся в «Ф-1» не в 100-процентной форме»

Фернандо Алонсо рассказал о своих сомнениях перед возвращением в «Формулу-1» в 2021 году.

Испанец также поблагодарил «Альпин», в которой провел последние два сезона. В следующем году Фернандо будет выступать за «Астон Мартин».

«Я вернулся, не зная, насколько окажусь конкурентоспособным. Помню, как Михаэль [Шумахер] вернулся, может, не в 100-процентной форме, а Кими [Райкконен] не был полностью мотивированным на протяжении последних двух или трех сезонов.

Я не мог быть уверенным в том, что покажу достаточную скорость для выступлений на высшем уровне, однако я доволен этими двумя сезонами. В нынешнем году я чувствую себя почти в 100-процентной форме, и это придает уверенности – хороший тренд на будущее. Я всегда буду благодарен за такую возможность», – сообщил двукратный чемпион мира.

Фернандо Алонсо: «Астон Мартин» постарается взять титул в 2023-м или 2024 году»

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