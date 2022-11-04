Ральф Шумахер: «В последних гонках из двух пилотов «Хааса» стабильнее смотрелся именно Мик»

Бывший пилот «Формулы-1» предположил, что его племянник Мик может сохранить место в «Хаасе» в следующем сезоне.

По его мнению, лучше Магнуссена провел большую часть последних гонок и что именно он должен остаться в команде, а не датчанин.

Считается, что в «Хаасе» собираются пригласить к себе , который и станет напарником Магнуссена – у датчанина же есть контракт с командой на следующий сезон.

«Конечно, все еще возможно, особенно не посмотреть на последние гонки. Кто знает, может позиции Магнуссена в «Хаасе» уже не так прочны.

Если посмотреть на гонки, начиная с этапа на «Сильверстоуне», то мы можем заключить, что из двух пилотов стабильнее смотрелся именно Мик – и это именно ему пару раз не везло из-за неудачных стратегий.

По ходу последней гонки в Мексике Мик порой был быстрее Магнуссена на 0,6 секунды на круге. Так что посмотрим, чем закончатся оставшиеся гонки. Надеюсь, в «Хаасе» скоро примут решение. Может, в следующем году в «Формуле-1» будет все-таки два немецких пилота», – рассказал Шумахер.

Ферстаппен – самый молодой в истории списка «500 богачей» на родине. Заработал 120 млн евро к 25 годам