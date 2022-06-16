Заработал фонд Мазепина по помощи спортсменам, отстраненным «по неспортивным причинам»

объявил о начале работы благотворительного фонда.

Ранее бывший пилот «Формулы-1» анонсировал создание организации, которая будет помогать отстраненным спортсменам. Никита потерял место в чемпионате после разрыва спонсорского соглашения между «Хаасом» и компанией Мазепина-старшего «Уралкалий».

«Для меня сегодня волнительный день. Хочу объявить, что мы официально запустили работу благотворительного фонда, который называется «Мы выступаем как один».

Я всю жизнь занимался спортом и в прошлом году выступал в «Формуле-1». 5 марта со мной расторгли контракт, и я по-настоящему на себе прочувствовал, насколько тяжело идти к какой-то цели и потом неожиданно ее не достичь.

Поэтому мы постараемся работать со всеми спортсменами, которых отстранили по неспортивным причинам. А именно: будем оказывать им четыре типа помощи – юридическую, психологическую, образовательную, также будем помогать становиться таким мостиком между спортом и, возможно, работой в больших компаниях, если им это будет интересно», – заявил Мазепин на Международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге.

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