Валттери Боттас: «В «Мерседесе» я хотел всего и сразу, а потом было тяжело принять, что я не выиграл титул за первые сезоны»

Пилот Валттери Боттас рассказал о нереализованных мечтах в .

Боттас провел в немецкой команде пять сезонов, выиграл десять Гран-при и дважды становился вице-чемпионом «Формулы-1».

«Я очень, очень сильно себя корил – особенно в первые сезоны. Я хотел всего и сразу, а потом было трудно справиться, когда этого не случилось, когда я не выиграл титул за первые несколько лет. Тяжело было это принять. Я был по-настоящему суров к себе – безусловно, порой не помешало бы относиться чуть проще», – поделился воспоминаниям Валттери.

Финн рассказал, как отличается обстановка в новой команде:

«Сейчас мы не сражаемся за победы или чемпионства. Ощущения немного другие, и лично я чувствую слегка меньшее давление. Но это происходит и из-за атмосферы в команде.

Я каждый сезон своей карьеры стараюсь выступать настолько хорошо, насколько могу, пытаюсь проводить идеальные уик-энды, быть лучшей версией себя – это не изменилось. Но в то же время я принимаю тот факт, что впереди многолетний путь. Мы не можем сразу перейти от девятого или восьмого места к второму или первому.

В каждой команде, где я был, работают очень упорно. «Ф-1» – настолько конкурентный спорт, что все хотят становиться лучше и лучше. Мне кажется, что чемпионская команда и коллектив, сражающийся за девятую позицию, трудятся так же напряженно, как и все остальные. В этом плане я не увидел разницы».

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