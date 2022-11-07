Валттери Боттас: «Хэмилтон по-прежнему получает удовольствие от гонок, ему незачем куда-то уходить»

Пилот поделился мнением о будущем . Британец заявлял, что не собирается покидать «Формулу-1» и рассчитывает продолжать выступления:

«Думаю, что Льюис, очевидно, не слишком доволен тем, как закончился прошлый сезон, а также не очень доволен и ходом нынешнего сезона. При этом Льюис, как кажется, по-прежнему получает удовольствие от гонок, и в последнее время ему удалось вернуться на свой привычный уровень. Так зачем ему куда-то уходить? Он любит гонки».

Также Боттас считает, что Хэмилтон, несмотря на возраст, еще может вернуться на свой высочайший уровень последних лет:

«Понятно, что каждый гонщик уникален и очень многое зависит от тебя, твоих ощущений. От того, хочешь ли ты по-прежнему гоняться, хочешь ли быть конкурентоспособным. Если да – то конечно же ты сможешь это сделать».

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