Боттас выступит в «Гонке чемпионов» 2023 года

Пилот «Альфа Ромео» подтвердил свое участие в «Гонке чемпионов» в 2023 году.

Боттас должен был дебютировать в соревновании в 2022 году, но в последний момент отказался от участия в «Гонке чемпионов» из-за наложения на другие обязанности.

в 2023 году пройдет 28-29 января в Швеции. В командном зачете Боттас будет представлять команду Финляндии вместе с двукратным чемпионом «Формулы-1» .

«С нетерпением жду возможности наконец-то дебютировать в «Гонке чемпионов»! Я много лет смотрел эти соревнования по телевизору, а в прошлом году был вынужден отказаться от участия в самый последний момент», – рассказал Боттас.

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