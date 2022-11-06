Тото Вольфф: «Переходя в «Мерседес», Расселл надеялся на победы и борьбу за титул. Его время еще придет»

Исполнительный директор «Мерседеса» рассказал о рабочих отношений и .

«У Джорджа замечательный характер. Понятное дело, что переходя в он надеялся на победы в гонках и борьбу за титул. Это время еще придет – он будет выигрывать гонки, будет бороться за титул. У него точно есть для этого все необходимые навыки. Но возможно, что раньше него еще один титул выиграет Льюис Хэмилтон.

Что касается отношений двух наших гонщиков, я бы описал их так: уважительное отношение со стороны новичка к своему напарнику, который понимает, что выступает в одной команде с лучшим гонщиком в истории. И как уважительное отношение со стороны Льюиса, который видит в Джордже себя – талантливого, молодого гонщика, который продолжает расти.

Как бы странно это не прозвучало, но твой напарник – это твой противник. И Льюис в определенно степени направляет Джорджа, который в свою очередь принимать роль молодого льва, у которого еще все впереди. И да, оба наших пилота амбициозны – они стремятся опередить напарника, выигрывать гонки и титулы. И мне кажется, что такая динамика их отношений работает хорошо», – рассказал Вольфф.

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