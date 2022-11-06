Николас Латифи: «После аварии в Абу-Даби было много оскорблений, но я получил поддержку от Хэмилтона»

Николас Латифи был рад поддержке со стороны после -Даби-2021.

Пилот «Уильямса» признался, что после аварии в финальной гонке прошлого сезона, которая повлияла на ход заезда и привела к победе Макса Ферстаппена в чемпионате мира, его атаковали болельщики в социальных сетях, однако представители всех команд «Ф-12 и Льюис Хэмилтон, напротив, оказали ему моральную поддержку.

«Плохо, что та гонка была последней – после нее у меня не было возможности как-то повлиять на ситуацию. Два дня я не заходил в социальные сети, а когда там появился, то увидел оскорбления в свой адрес и проявления ненависти. Я попал в аварию не специально – просто допустил ошибку, и даже не знал, что происходило впереди.

В тот же день, когда я опубликовал заявление о происходящем, со мною поговорил Льюис, а еще я получил поддержку от всех команд и даже от многих болельщиков.

Я говорил с Льюисом только в тот день – затем он отключился от соцсетей, ему нужно было справиться со своими эмоциями. Со мною он был очень добр. Кроме того, со мной пообщались и замечательные менеджеры из , – признался Латифи.

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