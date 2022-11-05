Николас Латифи: «Рассматриваю переход в «Индикар»

готов перейти в «Индикар» в 2023 году.

Контракт канадского гонщика с истекает в конце нынешнего сезона, и пока спортсмен не определился, где будет выступать в следующем году. Среди вариантов – продолжение карьеры в «Индикаре», хотя сам Латифи пока не подтверждает подписания контракта с одной из команд американской гоночной серии.

«Пока что я рассматриваю все варианты. Понятно, что самый очевидный – или он выглядит таким для большинства людей со стороны – переход в «Индикар». Это тоже «формулы», это гонки высочайшего уровня, это очень увлекательная серия.

Отмечу, что это та серия, которую я смотрю во время свободных от «Ф-1» уик-эндов. Гонки очень захватывающие – они особенные и похожи на весьма продвинутую «Формулу-2».

На Гран-при США в Остине были забавные моменты, когда ко мне подходили болельщики и поздравляли с переходом в «Индикар» – они делали это мимоходом, так что в какой-то момент я перестал им говорить, что это не так.

Я не определился с дальнейшей карьерой – есть варианты в различных категориях», – сказал Латифи.

«Лорд» добавил, что если будет выступать в «Индикаре», то не станет отказываться от участия на более опасных овальных трассах ради лучших шансов на успех в чемпионате:

«Как гонщик «формул», я знаю, что в Европе бытует мнение, будто гонки на овалах опаснее, чем на дорожных треках. Я осознаю, что это действительно так, хотя серия в последнее время добилась успехов в повышении безопасности, и все же я бы не стал отказываться от выступлений на таких этапах – не хочу лишать себя возможных очков, способных повлиять на судьбу чемпионства.

Да к тому же мне просто нужно тренироваться на таких трассах, если я вдруг собираюсь выступать в несколько лет».

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