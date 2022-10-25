Руководитель «Уильямса»: «Албон выступал за приглашение Сэрджанта»
Руководитель «Уильямса» Йост Капито учел мнение Алекса Албона, приглашая Логана Сэрджанта.
Американский пилот «Формулы-2» в 2023 году заменит Николаса Латифи и станет партнером Албона, если получит суперлицензию. Логану, занимающему третье место в «Ф-2», необходимо остаться в топ-6 по итогам сезона. Гонки заключительного этапа в Абу-Даби состоятся 19-20 ноября.
«Я считаю, что в команде подходящая атмосфера [для молодых пилотов]. И Алекс поддерживал приглашение новичка, ведь Алекс лидер команды, обладающий опытом, хоть он еще и молод.
Когда мы говорили с Алексом, он тоже выступал за приглашение Логана в качестве напарника. Он этого хотел», – рассказал Капито.
Глава команды еще в июле утверждал, что Сэрджант готов к «Формуле-1». Капито прокомментировал свои высказывания:
«Конечно, тогда было слишком рано делать выбор, многое могло поменяться. Так что нам пришлось общаться с другими гонщиками, рассматривать варианты. Это помогло принять конечное решение, а также подстраховаться на случай, если Логан по какой-то причине не доберет баллы для суперлицензии».
Наконец у США будет свой гонщик в «Ф-1» – правда, в аутсайдере. Год назад его карьера выглядела сломанной после краха в молодежке
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