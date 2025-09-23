  • Спортс
  • Джордж Расселл: «Тенденция начинает прослеживаться. Чем прохладнее условия на Гран-при – тем сложнее «Макларену»
Джордж Расселл: «Тенденция начинает прослеживаться. Чем прохладнее условия на Гран-при – тем сложнее «Макларену»

Расселл оценил результаты Гран-при Азербайджана.

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл подвел итоги гоночного уик-энда в Баку, поделившись мнением о том, как результаты гонки влияют на расстановку сил в оставшейся части сезона.

«Не думаю, что такой результат гонки можно считать сюрпризом с учетом трудностей «Макларена». Хотя понятно, что суббота сложилась для них тяжело и что в гонке они могли бы оказаться заметно выше, результат квалификации кардинально изменил для них всю картину.

Но да, тенденция начинает прослеживаться. Чем прохладнее условия на Гран-при – тем сложнее «Макларену». И наоборот. При этом «Ред Булл» в последнее время действительно удалось прибавить в скорости.

Можно сказать, что в гонке мы не сделали ничего особенного. Просто держались подальше от неприятностей и от стен. Я уверен, что на Гран-при Сингапура нас ждет совсем другая история и «Макларен» там будет намного быстрее. В какой-то момент я даже подумал, что мы сможем побороться с Максом за третье место в общем зачете, но сейчас, как кажется, он вновь набрал очень хороший темп», – рассказал Расселл.

Тотальный провал лидера «Ф-1» в Баку: две аварии, фальстарт, 0 очков

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: PlanetF1
logoМакс Ферстаппен
logoРед Булл
logoМерседес
logoДжордж Расселл
logoФормула-1
logoМакларен
Гран-при Азербайджана
