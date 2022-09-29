Себастьян Феттель об удвоении числа спринтов в «Ф-1»: «Это просто способ зарабатывать больше денег»

прокомментировал решение увеличить количество спринтов в «Формуле-1».

Со следующего сезона чемпионат будет проводить по шесть спринтов в год вместо трех.

«С точки зрения пилотажа спринт не особо захватывающий. Ты все равно ждешь главную гонку. Конечно, позиция важна, ты не хочешь ее потерять, потому что можешь заработать очки, однако в основном сосредоточен на Гран-при.

Не хочу играть роль плохого парня, но я считаю, что это просто способ зарабатывать больше денег. Может, если вместо практики проводится гонка, это интереснее, ее смотрят больше зрителей. Вопрос в подходе. У меня нет всех данных, но так нам говорили», – сообщил пилот .

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