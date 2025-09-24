Хуан-Пабло Монтойя: «Пиастри не стоило менять своего подхода»

Монтойя оценил вероятность проблем с настроем у Пиастри.

Бывший пилот «Формулы-1» Хуан-Пабло Монтойя считает, что Оскар Пиастри не справился с психологическим давлением, которое отчасти сам помог создать, что и вылилось в аварию и сход с дистанции Гран-при Азербайджана .

«Я говорил о том, что Пиастри не стоит менять своего подхода. И что если он его как-то изменит, то может оказаться в уязвимой позиции относительно Ландо Норриса.

И теперь мы начинаем видеть в Пиастри те черты, которые раньше никогда не видели. Не думаю, что и сам Оскар раньше видел в себе что-то подобное. Отправившись в Монцу, он говорил себе: «Я нахожусь в комфортной ситуации и не буду менять свой подход».

Но по ходу уик-энда в Монце я сам говорил о том, что подход Пиастри изменится, нравится это ему или нет, потому что психологически [с приближением концовки сезона] он начнет сомневаться в себе. Потому что с одной стороны ты начинаешь думать, что перестаешь атаковать на пределе потому, что тебе это просто не нужно. А с другой ты хочешь доказать самому себе, что способен продолжать атаковать на пределе – и все кончается столкновением со стеной», – рассказал Монтойя.

