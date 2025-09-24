0

Карлос Сайнс о «Уильямсе»: «Для меня это проект всей жизни»

Сайнс отметил важность успеха «Уильямса».

Пилот «Уильямса» Карлос Сайнс после подиума на Гран-при Азербайджана рассказал о том, что считает данное достижение лишь одной из ступеней на пути к главной цели.

По словам Сайнса, он сделает все возможное, чтобы помочь команде вернуться в борьбу за самые высокие места и вновь выигрывать гонки.

«Не сказал бы, что для меня этот результат стал доказательством того, что решение перейти в «Уильямс» было оправданным. Потому что я всегда верил в этот проект. Я говорил это много раз и скажу снова – это для меня проект всей жизни.

Если мы сможем вернуть «Уильямс» к стабильной борьбе за самые высокие места, если команда снова будет выигрывать гонки, все остальное для меня уже будет не важно. Это все, что меня волнует, и я посвящу этому делу следующие три года своей жизни, и буду прилагать все усилия для того, чтобы команда смогла достичь этой цели.

И я также знаю, что способен это сделать, потому что, как мне кажется, я всегда был хорош в том, чтобы помогать командам двигаться вперед», – рассказал Сайнс.

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Sky Sports
Гран-при Азербайджана
logoУильямс
logoКарлос Сайнс
logoФормула-1
