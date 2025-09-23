  • Спортс
Заявка на проведение Гран-при ЮАР на трассе «Кьялами» получила поддержку правительства

Правительство ЮАР поддерживает идею возвращения Гран-при.

Организаторы Гран-при Южной Африки получили формальное подтверждение от правительства страны о готовности поддержать заявку на возвращение этапа в календарь «Формулы-1».

В правительстве подтвердили, что для них приоритетным является проект проведения Гран-при ЮАР на трассе «Кьялами», а не постройка нового автодрома или трассы городского типа.

Отмечается, что проведение Гран-при и необходимая для этого работа по модернизации автодрома «Кьялами» положительно скажется на экономике страны и создаст множество новых рабочих мест.

Ранее в «Формуле-1» выражали сомнения относительно способности организаторов проводить Гран-при ЮАР на трассе «Кьялами» именно из-за отсутствия гарантий финансирования со стороны правительства страны.

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Speed Cafe
