Заявка на проведение Гран-при ЮАР на трассе «Кьялами» получила поддержку правительства
Правительство ЮАР поддерживает идею возвращения Гран-при.
Организаторы Гран-при Южной Африки получили формальное подтверждение от правительства страны о готовности поддержать заявку на возвращение этапа в календарь «Формулы-1».
В правительстве подтвердили, что для них приоритетным является проект проведения Гран-при ЮАР на трассе «Кьялами», а не постройка нового автодрома или трассы городского типа.
Отмечается, что проведение Гран-при и необходимая для этого работа по модернизации автодрома «Кьялами» положительно скажется на экономике страны и создаст множество новых рабочих мест.
Ранее в «Формуле-1» выражали сомнения относительно способности организаторов проводить Гран-при ЮАР на трассе «Кьялами» именно из-за отсутствия гарантий финансирования со стороны правительства страны.
Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Speed Cafe
