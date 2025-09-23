  • Спортс
  • Журналист Слэйтер: «Увидеть Хорнера в «Формуле-1» мы можем уже поздней весной 2026 года»
Журналист Слэйтер: «Увидеть Хорнера в «Формуле-1» мы можем уже поздней весной 2026 года»

Хорнер сможет вернуться в «Ф-1» в 2026 году – заявил Слэйтер.

Корреспондент Sky Sports Крейг Слэйтер рассказал о том, что одним из условий согласования отступных за увольнение из «Ред Булл» было желание Кристиана Хорнера иметь возможность вернуться к работе в «Формуле-1» уже в следующем году.

По словам Слэйтера, Хорнер сможет приступить к работе в новой команде, если найдет таковую, в апреле или мае 2026 года.

«Хорнер согласился на меньшую сумму, чем мог бы получить, чтобы иметь возможность присоединиться к одной из команд «Формулы-1» в 2026 году.

Да, он не сможет начать работать с самого начала 2026 года, но, судя по всему, сможет приступить к работе в новой команде еще до начала лета. Так что снова увидеть Хорнера в «Формуле-1» мы можем уже поздней весной 2026 года.

Хочет ли сам Хорнер вернуться в «Формулу-1»? Насколько я понимаю – да, хочет. Батарейки уже перезарядились. Хотя понятно, что в последнее время он был занят переговорами по урегулированию вопроса расторжения контракта. Главным образом его волновало именно это. Так что он вряд ли уже успел обдумать все возможные варианты возвращения в чемпионат.

Но Хорнер явно по-прежнему считает, что еще очень многое может дать «Формуле-1». Ему всего 51 год. У него нет никаких проблем с деньгами, и он хочет вернуться на вершину, в борьбу за самые высокие места – если сможет, конечно», – рассказал Слэйтер.

Кристиан Хорнер окончательно покинул «Ред Булл». Отступные составили $100 млн (The Race)

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: crash.net
