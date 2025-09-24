Лиам Лоусон: «У «Рейсинг Буллз» стабильная машина, но это не значит, что ей легко управлять»

Лоусон оценил возможности болида «Рейсинг Буллз».

Пилот «Рейсинг Буллз» Лиам Лоусон не согласился с утверждением, что болид его команды является самым простым в управлении среди всех участников сезона.

Подобное утверждение было высказано в свете результатов «Рейсинг Буллз » и стабильного попадания в очковую зону в пяти последних гонках.

«Как можно утверждать нечто подобное? Ну если только у вас есть опыт управления болидами всех команд «Формулы-1».

Нет, у нас вполне стабильная машина. Об этом мы можем говорить с уверенностью, и это повод для гордости – что наша машина действительно стабильно и хорошо работает на трассах всех типов, при этом оставаясь достаточно быстрой.

Но это совершенно не значит, что нашей машиной легко управлять. При этом у нас есть скорость, и нам удается пользоваться этим более или менее на протяжении всего сезона.

И в дальнейшем нам нужно стараться сохранять эту стабильность, попутно стремясь к тому, чтобы выжать из машины чуть больше скорости, и добиваясь хороших результатов. В Баку нам не хватало скорости, чтобы побороться с Карлосом Сайнсом, но финиш на пятом месте – это тоже сильное выступление», – рассказал Лоусон.

