  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Жак Вильнев: «Если Ферстаппен продолжит сокращать отставание, «Макларену» придется сделать Пиастри первым номером. Это проблема Норриса»
0

Жак Вильнев: «Если Ферстаппен продолжит сокращать отставание, «Макларену» придется сделать Пиастри первым номером. Это проблема Норриса»

Вильнев оценил ситуацию в борьбе за титул.

Чемпион «Формулы-1» 1997 года Жак Вильнев считает, что если Макс Ферстаппен еще сократит отставание от первой строчки в чемпионате, то «Макларену» придется выбрать одного пилота и сделать его первым номером.

Если это случится, то первым номером в «Макларене» сделают того, кто будет лидировать в чемпионате – в данный момент это Оскар Пиастри.

«Проблема Ландо Норриса в том, что если Макс Ферстаппен продолжит сокращать отставание в общем зачете от лидера чемпионата, то «Макларену» в какой-то момент придется отдать предпочтение Пиастри и сделать его первым номером.

Потому что борьбу в чемпионате Норрис внезапно будет вести уже не только против своего напарника, а против гонщика другой команды. Который еще и является лучшим в мире гонщиком в данный момент. Так что Норрис и правда может оказаться в очень тяжелой ситуации.

Результат Гран-при Азербайджана сохранил Ферстаппена в гонке за титул, а Макс не из тех, кто ломается под давлением. Наоборот, он сам будет максимально сильно давить на обоих пилотов «Макларена» и саму команду.

И соперникам будет трудно с этим справиться. Потому что Макс сейчас в роли догоняющего и он прекрасно видит, что происходит с соперниками. Он прекрасно знает, что ему делать. Ему легко. Когда же ты находишься впереди, ты не видишь, что происходит позади. Тебя подмывает обернуться и посмотреть назад, но ты не можешь себе этого позволить.

«Ред Булл» удалось перевернуть ситуацию, а эта команда очень хорошо умеет давить на соперников. Они настоящие бойцы. В то время как в «Макларене» еще в прошлом году показали, что таковыми не являются», – рассказал Вильнев.

Тотальный провал лидера «Ф-1» в Баку: две аварии, фальстарт, 0 очков

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: crash.net
logoОскар Пиастри
logoЖак Вильнев
logoМакларен
logoМакс Ферстаппен
Гран-при Азербайджана
logoРед Булл
logoЛандо Норрис
logoФормула-1
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Переход в «Хаас» – наиболее вероятный вариант продолжения карьеры Хорнера (Daily Mail)
111 минут назад
Лоран Мекьес: «На Гран-при Сингапура «Ред Булл» ждет серьезное испытание»
22 минуты назад
Тото Вольфф о шансах Ферстаппена на титул: «В случае с Максом никогда не стоит забывать, на что он способен»
139 минут назад
Ральф Шумахер о проблемах Хэмилтона в Баку: «Учитывая весь опыт и влияние, Льюис может винить только себя»
155 минут назад
Хуан-Пабло Монтойя: «Пиастри не стоило менять своего подхода»
сегодня, 08:43
Фернандо Алонсо: «В будущем «Астон Мартин» гарантировано будет бороться за чемпионский титул. Вопрос в том, когда именно»
2сегодня, 08:26
Карлос Сайнс о «Уильямсе»: «Для меня это проект всей жизни»
сегодня, 07:49
Ферстаппен выступит в ближайшей гонке GT на «Нордшляйфе» (F1-Insider)
1сегодня, 07:33
Лиам Лоусон: «У «Рейсинг Буллз» стабильная машина, но это не значит, что ей легко управлять»
1сегодня, 07:20
Журналист Слэйтер: «Увидеть Хорнера в «Формуле-1» мы можем уже поздней весной 2026 года»
11вчера, 19:41
Ко всем новостям
Последние новости
100-й этап Российской Дрифт Серии определит нового чемпиона RDS GP
22 сентября, 11:03
Где смотреть Гран-при Азербайджана-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
115 сентября, 08:13
Финальный этап IDDC 2025 года пройдет на главной трассе «Игора Драйв»
11 сентября, 07:49
На этапе в Казани определился чемпион дрифт-серии RDS Open
9 сентября, 09:55Фото
Финал чемпионата по дрифту RDS Open пройдет 6-7 сентября в Казани
2 сентября, 12:21Фото
Цареградцев стал лидером сезона RDS GP после первой победы в 2025 году
11 сентября, 10:57
Где смотреть Гран-при Италии-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
11 сентября, 08:30
Шестой этап российской RDS GP пройдет на трассе «Игора Драйв» в конце августа
25 августа, 11:48Фото
Где смотреть Гран-при Нидерландов-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
25 августа, 06:19
В начале августа в России завершился первый федеральный автопробег «Путь»
19 августа, 14:47