Жак Вильнев: «Если Ферстаппен продолжит сокращать отставание, «Макларену» придется сделать Пиастри первым номером. Это проблема Норриса»

Вильнев оценил ситуацию в борьбе за титул.

Чемпион «Формулы-1» 1997 года Жак Вильнев считает, что если Макс Ферстаппен еще сократит отставание от первой строчки в чемпионате, то «Макларену» придется выбрать одного пилота и сделать его первым номером.

Если это случится, то первым номером в «Макларене» сделают того, кто будет лидировать в чемпионате – в данный момент это Оскар Пиастри .

«Проблема Ландо Норриса в том, что если Макс Ферстаппен продолжит сокращать отставание в общем зачете от лидера чемпионата, то «Макларену » в какой-то момент придется отдать предпочтение Пиастри и сделать его первым номером.

Потому что борьбу в чемпионате Норрис внезапно будет вести уже не только против своего напарника, а против гонщика другой команды. Который еще и является лучшим в мире гонщиком в данный момент. Так что Норрис и правда может оказаться в очень тяжелой ситуации.

Результат Гран-при Азербайджана сохранил Ферстаппена в гонке за титул, а Макс не из тех, кто ломается под давлением. Наоборот, он сам будет максимально сильно давить на обоих пилотов «Макларена» и саму команду.

И соперникам будет трудно с этим справиться. Потому что Макс сейчас в роли догоняющего и он прекрасно видит, что происходит с соперниками. Он прекрасно знает, что ему делать. Ему легко. Когда же ты находишься впереди, ты не видишь, что происходит позади. Тебя подмывает обернуться и посмотреть назад, но ты не можешь себе этого позволить.

«Ред Булл » удалось перевернуть ситуацию, а эта команда очень хорошо умеет давить на соперников. Они настоящие бойцы. В то время как в «Макларене» еще в прошлом году показали, что таковыми не являются», – рассказал Вильнев.

