Льюис Хэмилтон: «Вольфф – один из моих лучших друзей. Мы как семья»

Пилот Льюис Хэмилтон рассказал о близкой дружбе с Тото Вольффом, исполнительным директором команды.

«Тото – один из моих лучших друзей. За эти годы случались трудные времена, тяжелые переговоры, эмоциональные всплески, которые мы пережили вместе. Но мы как семья. Я желаю лучшего ему, он желает лучшего мне.

Мы в любой момент можем созвониться и поговорить о чем-то. Наши ценности и цели совпадают – в плане бренда, роста команды, ее достижений», – признался семикратный чемпион «Формулы-1».

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