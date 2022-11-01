Тото Вольфф о шансах Хэмилтона остаться в «Мерседесе» в 40 лет: «Это на 100 процентов его место»

Босс «Мерседеса» Тото Вольфф твердо намерен сохранить место в команде для , если тот решит гоняться до 40 лет.

В январе семикратному чемпиону мира исполнится 38 лет, но он готовится подписать новый контракт еще на несколько сезонов.

«Это на 100 процентов его место.

Сначала мы завершим этот сезон, а уже зимой найдем спокойное время [для переговоров], как в прошлый раз.

Хотя обсуждать завершение карьеры мы и не намерены, все же важно поговорить о его роли в качестве посла , о наших многих спонсорах, а также о том, какое влияние он может оказывать в нашей расширенной вселенной.

Вообще, вы видите, что современные спортсмены расширяют границы возраста. Например, я вижу, что на очень высоком уровне выступает , – сказал Вольфф.

Тото также привел пример Тома Брэди в американском футболе, который выходит на поле и в 45 лет.

«Если заботиться о себе и развивать свои когнитивные сенсоры, то впереди [у Хэмилтона] будет еще много лет. Уверен, что и в нашем случае будет так», – добавил австриец.

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Тото Вольфф: «Хэмилтон сказал, что может провести еще пять сезонов в «Мерседесе»

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