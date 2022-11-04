Промоутер Гран-при Мексики о возможном появлении этапа в Колумбии: «Нам нравится конкуренция, она идет на пользу»

Промоутер Гран-при Мексики Алехандро Соберон заявил, что организаторы были бы не против появления в календаре «Формулы-1» еще одного американского этапа.

Недавно босс «Формулы-1» Стефано Доменикали летал в Колумбию, где также заинтересованы в проведении Гран-при. Ожидается, что контракт на проведение гонки, начиная с 2024 или 2025 года, может быть подписан в ближайшее время.

По словам Соберона, этапу в Мехико нет смысла опасаться конкуренции, учитывая показатели посещаемости – последний Гран-при в течение трех дней посетило 397000 человек.

«Нам нравится конкуренция, она идет на пользу – потому что держит вас в форме, не дает расслабиться. Раньше проведение сразу трех Гран-при на территории США казалось немыслимым. А сегодня это кажется даже вполне разумным.

Думаю, этап в Майами ждет успех. Посещаемость гонки в Остине вы и сами видели. Она повысилась, да и сами гонки улучшились. Показатели предварительных продаж билетов на Гран-при Лас-Вегаса вообще пробили потолок. Так что да, для нашего региона это отличные новости.

В результате, с учетом Канады, трех гонок в США, Мексики и Бразилии, вопрос в том, остается ли в календаре место для еще одной американской гонки? Лично мне кажется, что да, остается», – рассказал Соберон.

Босс «Ф-1» Доменикали прилетел в Колумбию, в стране хотят проводить Гран-при с 2024 года