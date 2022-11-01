Босс «Ф-1» Доменикали прилетел в Колумбию, в стране хотят проводить Гран-при с 2024 года

Власти колумбийского города Барранкилья хотят подписать контракт на проведение Гран-при «Формулы-1».

В понедельник президент «Ф-1» прибыл с рабочим визитом в колумбийский город Барранкилья, расположенный на севере страны, на берегу Карибского моря.

Не исключено, что на встрече с мэром города Хайме Пумарехо Доменикали завершит идущие с сентября переговоры и подпишет контракт на проведение гонки «Формулы-1» с 2024 или 2025 года.

Власти города рассчитывают на высокую посещаемость этапа (120 000 зрителей каждый день, более 300 000 за весь уик-энд), а также они утвердили два варианта будущего трека. В одной из конфигураций трасса будет пролегать рядом с рекой, при этом оба варианта предполагают, что некоторые сектора автодрома будут находиться на территории мегаполиса.

Вероятно, этап будет называться «Карибский Гран-при».

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