Нельсон Пике: «Я не расист, это чушь. Пресса пытается запятнать президента Бразилии, нападая на меня»

Трехкратный чемпион «Формулы-1» Нельсон Пике отреагировал на обвинения в расизме и напомнил о дружбе с президентом Бразилии.

Пике употребил расистский термин по отношению к пилоту в интервью, которое датируется ноябрем 2021 года. Кроме этого, Нельсон допустил гомофобное высказывание в адрес Льюиса в сочетании с оскорблением чемпионов мира Кеке и .

Бразилец извинился перед Хэмилтоном, однако теперь утверждает, что все сделал правильно. Пике связал негатив в прессе с попыткой расшатать позиции правоконсервативного президента страны Жаира Болсонару.

«Это чушь, я не расист. Нет ничего, что я сказал бы не так, ничего. Я использовал очень мягкое слово – мы употребляем его даже по отношению к некоторым из наших белых друзей. Это случилось почти год назад в интервью, а теперь все раскручивается. Это доставило мне кое-какие проблемы, но, честно говоря, плевать.

Столько чепухи – особенно тут, в Бразилии. Может, вы не знаете, но я очень близок к президенту Болсонару. Считаю, для Бразилии он очень хороший президент. Но бразильская пресса настроена весьма негативно. Она делает все, чтобы его запятнать. Если они нападут на меня, это отразится и на нем – в Бразилии знают, что мы близки», – сказал Нельсон.

«Мне вообще плевать», – повторил Пике в конце интервью.

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