Мик Шумахер: «Приятно слышать, что «Ауди» ищет немецкого гонщика, но до всего этого пока далеко»

рад приходу «Ауди» в «Формулу-1», но пока сосредоточен не на возможном переходе в новую команду, а на текущих выступлениях.

23-летний немец еще не подписал контракт на выступления в «Формуле-1» в 2023-м году. Предполагается, что «Хаас» уже нашел ему замену в лице ветерана , а сам Мик или проведет год в отпуске, или перейдет в «Уильямс», если Логан Сэрджант не получит суперлицензию – эти варианты считаются для Шумахера планом «Б».

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«Единственное, что для меня имеет значение – это план «А».

Отпуск в 2023-м? Если честно, я об этом еще не думал. Я думаю о настоящем, и моя работа – делать все возможное и использовать все шансы во время гоночных уик-эндов.

Критика со стороны боссов? С этим нужно просто смириться. Мы все выступаем на пределе возможностей. И если этого не делать, то ты просто начинаешь сильно проигрывать», – считает Шумахер.

Он также ответил на предположения о том, что «Ауди» ищет для своей команды немецких пилотов:

«Думаю, присоединение к «Ф-1» – это здорово. Это глобальная компания, хотя бренд немецкий. Надеюсь, с ее появлением многие немцы вернутся в «Ф-1» и мы снова получим домашний Гран-при.

Разумеется, приятно слышать, что столь крупная компания ищет немецкого гонщика, но до всего этого пока далеко».

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