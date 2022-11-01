Нидерландский комментатор «Ф-1» Плой: «Ред Булл» сделал Кравица козлом отпущения за нападки англичан на Ферстаппена»

Комментатор Ziggo Sport Джек Плой встал на защиту Теда Кравица на фоне бойкота «Ред Булл».

Макс Ферстаппен и его команда отказались общаться со Sky Sports на Гран-при Мехико после высказываний Кравица о пилоте «Ред Булл» и из . По мнению нидерландского комментатора «Формулы-1», репортера Sky в данном случае сделали крайним.

«Я поговорил с Тедом этим утром. Можно внимательно послушать то интервью: он ходит по паддоку и говорит, что [ ] стал бы очень классным сценарием для фильма.

Отрывки были представлены так, чтобы все услышали только последнюю часть, где он говорит, что [Хэмилтона] «ограбили». Не Макс ограбил, а был отнят титул – Хэмилтона ограбили. Он даже не упоминает имя [в этом контексте].

Он написал мне: «Я вообще не говорил то, что, как считают Кристиан Хорнер, Йос [Ферстаппен], [менеджер Макса] Раймонд [Верлюмен], я сказал, и из-за чего они расстроились».

Вся та ситуация, опять же, раздувалась англичанами. Английская пресса уже год нападает на «Ред Булл» и Макса. Мне это не нравится. Все это какая-то игра, понимаете. Англичане критикуют Макса и «Ред Булл», но теперь его (Кравица) сделали козлом отпущения. Он им не является. Я заступаюсь за Теда», – заявил Плой.

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