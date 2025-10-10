Команда Ферстаппена в GT может пересесть с «Феррари» на «Порше»

Ферстаппен планирует внести изменения в свою команду в GT.

Как пишет издание GPblog, пилот «Ред Булл » Макс Ферстаппен подумывает о том, чтобы его команда в гонках категории GT «Ферстаппен.ком Рейсинг» поменяла машину для выступлений.

Сейчас коллектив использует «Феррари » 296 GT3, однако нидерландец планирует заменить ее на «Порше» 911 GT3-R – поскольку немецкая машина считается быстрейшей в классе.

Сообщается, что Ферстаппен уже мог встретиться с производителем. В «Порше» высказались об этом следующим образом:

«Мы не можем комментировать это на данном этапе. Но, очевидно, было бы здорово увидеть Макса Ферстаппена в 24-часовой гонке на «Нюрбургринге» за рулем «Порше», – ответили в компании.

