0

Команда Ферстаппена в GT может пересесть с «Феррари» на «Порше»

Ферстаппен планирует внести изменения в свою команду в GT.

Как пишет издание GPblog, пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен подумывает о том, чтобы его команда в гонках категории GT «Ферстаппен.ком Рейсинг» поменяла машину для выступлений.

Сейчас коллектив использует «Феррари» 296 GT3, однако нидерландец планирует заменить ее на «Порше» 911 GT3-R – поскольку немецкая машина считается быстрейшей в классе.

Сообщается, что Ферстаппен уже мог встретиться с производителем. В «Порше» высказались об этом следующим образом:

«Мы не можем комментировать это на данном этапе. Но, очевидно, было бы здорово увидеть Макса Ферстаппена в 24-часовой гонке на «Нюрбургринге» за рулем «Порше», – ответили в компании.

«Порше» закрывает программу участия в гонках WEC
 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: GPblog
logoМакс Ферстаппен
Порше
logoРед Булл
logoФеррари
24 часа Нюрбургринга
logoФормула-1
GT
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Тед Кравиц о том, что «Макларен» поддерживает Норриса в борьбе за титул: «Нет никаких доказательств»
49 минут назад
Джонни Херберт: «Решение стюардов оштрафовать Хэмилтона было правильным»
вчера, 19:05
Флавио Бриаторе: «С новыми болидами Хэмилтон вновь начнет бороться за победы»
16вчера, 18:24
Марио Изола о проблемах с шинами С6: «Цель «Пирелли» на следующий сезон – добиться большей разницы в скорости между составами»
1вчера, 17:41
Экс-пилот «Ф-1» Дэли о контакте Норриса и Пиастри: «Гоночный инцидент. Если за такое раздавать штрафы, «Ф-1» станет стерильной»
2вчера, 16:48
Экс-инженер Алонсо о трениях с Хэмилтоном в 2007-м: «Какие-то вещи начали Льюис и его отец»
46вчера, 15:54
Гюнтер Штайнер: ««Макларену» нужно просто довести дело до конца и выиграть чемпионат. Если они проиграют, недовольны будут все»
2вчера, 15:50
Технический директор «Астон Мартин» о «Феррари»: «Есть разница в культуре. Мы только строимся, нужно обрести свою индивидуальность»
1вчера, 15:16
«Ред Булл» отклонил предложение о покупке «Рейсинг Буллз» за $2,3 млрд (Джо Сейвард)
2вчера, 15:14
Тед Кравиц: «Алонсо всегда начеку – вот почему он один из лучших, кто когда-либо был в «Ф-1»
6вчера, 14:44
Ко всем новостям
Последние новости
На трассе «Игора Драйв» пройдут соревнования по мотокроссу MX IGORA DRIVE 2025
7 октября, 10:54Фото
Рекорды на старте и феерия на треке – Российская серия гонок на выносливость завершила сезон захватывающим Гран-при Москвы
6 октября, 15:30Фото
Роман Тиводар стал победителем Кубка России по дрифту «TEBOIL Суперфинал РДС»
6 октября, 09:48
REC соберет рекордное количество участников на Гран-при Москвы 4 октября
30 сентября, 11:00Фото
Кубок России «Суперфинал РДС» пройдет 4 и 5 октября в спорткомплексе «Ростов Арена»
30 сентября, 09:48Фото
Цареградцев стал двукратным чемпионом RDS GP, Чивчян выиграл 100-й этап Российской Дрифт Серии
29 сентября, 11:50
Где смотреть Гран-при Сингапура-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
29 сентября, 08:15
Режиссер «Формулы-1»: «Мы работаем над еще одним «Топ Ганом». Надеемся снять еще одну «Формулу-1»
27 сентября, 09:07
100-й этап Российской Дрифт Серии определит нового чемпиона RDS GP
22 сентября, 11:03
Где смотреть Гран-при Азербайджана-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
115 сентября, 08:13