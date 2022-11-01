«Ред Булл» завершит бойкот телеканалов Sky на следующей гонке в Бразилии
На Гран-при Бразилии Макс Ферстаппен вернется к общению с представителями Sky Sports F1.
«Привычная работа со Sky возобновится в Бразилии», – сообщил представитель «Ред Булл».
На этапе в Мексике некорректные на взгляд Макса Ферстаппена высказывания репортера Sky Sports F1 Теда Кравица привели к решению чемпиона мира и его команды отказаться от дальнейшего общения с представителями телеконгломерата Sky.
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При этом «Ред Булл» не подвергся санкциям со стороны «Формулы-1» (недавно Sky заплатил серии 1 миллиард фунтов стерлингов за эксклюзивный показ «Ф-1» до 2029 года в Великобритании и Ирландии), поскольку своим бойкотом не нарушил контрактных обязательств – в требованиях к командам по общению с прессой не указаны конкретные телекомпании и издания.
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Бойкот «Ред Булл», похоже, не отразился и на работе Кравица. После выпадов в адрес «Ред Булл» репортер выходил в эфир и во время воскресной гонки в Мехико.
Более того, Тед своими высказываниями вызвал нестандартную реакцию у пилота «Макларена» Ландо Норриса.
Норрис стартовал в Мехико 8-м, но за первый круг откатился на 10-е место, и Кравиц поинтересовался, в чем была причина:
– Так я потерял только две позиции.
– Ну, так это же не оптимально.
– Приятель, тебе стоит попробовать поводить машину.
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