  • Джейми Чедуик: «Как Аджар справится в «Ред Булл»? Ведь любой напарник Ферстаппена сталкивался с фундаментальной проблемой»
Джейми Чедуик: «Как Аджар справится в «Ред Булл»? Ведь любой напарник Ферстаппена сталкивался с фундаментальной проблемой»

Чедуик задалась вопросом о будущем Аджара в «Ред Булл».

Эксперт Sky Sports и трехкратная чемпионка Серии W Джейми Чедуик высказалась о потенциальном переходе Изака Аджара в «Ред Булл».

«Мы знаем, как Изак Аджар выступает за «Рейсинг Буллз», но как он справится в «Ред Булл»? Если он перейдет туда и так же потеряет темп, как и все прошлые пилоты… Любой гонщик, который оказывался бок о бок с Максом [Ферстаппеном], сталкивался с фундаментальной проблемой.

Но если Изак перейдет туда и сможет показывать необходимый им уровень, то им придется постараться найти других молодых пилотов для «Рейсинг Буллз», чтобы в конце концов помочь им вырасти до уровня основной команды «Ред Булл», – сказала Чедуик.

Джейми Чедуик: «В «Ред Булл» пытаются найти гонщиков, которые могут стать новыми суперзвездами «Формулы-1»
 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: Motorsport.com
Джейми Чедуик
