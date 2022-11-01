Валттери Боттас: «Результаты «Заубера» будут зависеть от поддержки «Ауди» в 2024 году»

надеется, что «Ауди» начнет развивать «Заубер» до своего прихода в «Ф-1» в 2026 году.

По мнению финна, чем активнее немецкая компания будет поддерживать коллектив из Хинвила в 2024-2025 годах, тем быстрее добьется хороших результатов в чемпионате мира.

«Ауди» объявила о стратегическом партнерстве с «Заубером» в «Формуле-1» с 2026 года

В конце следующего года швейцарская команда завершит сотрудничество с .

«У и большой потенциал. Без сомнений – в будущем они хотят добиться успеха, настроены серьезно. Думаю, любому гонщику в «Ф-1» – и особенно мне – было бы интересно стать частью этого проекта.

Все зависит от того, как «Ауди» будет поддерживать команду до прихода в 2026-м. Очевидно, что в следующем году уже ничего не изменится – мы по-прежнему будем с «Альфа Ромео», и, конечно, надеемся, что машина станет лучше нынешней. Но что будет дальше, c 2024-го, насколько они готовы нас поддерживать? Если компания действительно вложится, и если двигатель в 2026 году окажется хорошим, то все возможно, пусть сейчас и сложно что-либо предсказывать.

Да, впереди много работы – это факт. Можно улучшить разные вещи, сотрудников у нас пока меньше, чем в прошлом году. Но при поддержке такого производителя как «Ауди» я не вижу, что может помешать добиться успехов», – считает Боттас.

Росс Браун: «Заубер» – подходящая команда «Ф-1» для «Ауди». Я уверен в успехе»

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях: Facebook | ВК | Telegram | Instagram