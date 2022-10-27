Росс Браун: «Заубер» – подходящая команда «Ф-1» для «Ауди». Я уверен в успехе»

считает, что у «Ауди» прекрасные перспективы в «Формуле-1».

Немецкий автопроизводитель станет стратегическим партнером «Заубера» (ныне ) с 2026 года. Швейцарский коллектив будет выступать как заводская команда «Ауди».

«Приход «Ауди» – фантастическая новость для «Формулы-1». Мы снова становимся лабораторией для производителей. Я уверен, что «Ауди» понимает, какой вызов ее ждет, и добьется успеха. Благодаря сотрудничеству с существующей командой успехи могут быть весьма существенными.

Вспомните «Тойоту»: у нее не получилось, потому что компания не использовала технологии какого-либо коллектива наряду с собственными. все сделал правильно – купил команду с большой историей, добавил свои технологии, и вышло отличное сочетание.

«Заубер» – подходящая команда. С «БМВ» она была близка к успеху, у нее хорошие специалисты, хорошая база. За день такое не построишь. У «Заубера» отличная аэротруба, которую использовали и мы для создания моделей при разработке текущего регламента», – заявил спортивный директор «Формулы-1».

«Ауди» объявила о стратегическом партнерстве с «Заубером» в «Формуле-1» с 2026 года

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