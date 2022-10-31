Льюис Хэмилтон: «Слова Алонсо о ценности титулов заставили меня хихикнуть»

прокомментировал сравнение титулов от Фернандо Алонсо.

Пилот «Альпин» заявил, что чемпионства Хэмилтона «менее ценные», чем гонщика , однако затем признал, что сравнивать титулы нельзя.

Хэмилтон рассказал, что почувствовал, когда прочитал интервью экс-напарника по .

«Я мало что могу сказать по этому поводу. Честно говоря, оно заставило меня слегка хихикнуть.

На протяжении всех этих лет я старался высказываться очень уважительно. Если меня спрашивали о лучших пилотах, я всегда пытался отдать ему должное.

Безусловно, интересно почитать такие комментарии, но это не особо важно. Поэтому я просто поставил палец вверх», – заявил гонщик .

После публикации интервью Алонсо Хэмилтон выложил фотографию с Фернандо из 2007-го с подписью «👍🏾».

Фернандо Алонсо: «Титулы Хэмилтона менее ценны, чем Ферстаппена – Макс не сражался за них с напарниками, как и я»

Хэмилтон выложил фото с Алонсо из 2007-го после слов Фернандо о ценности титулов и борьбе с напарниками

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях: Facebook | ВК | Telegram | Instagram