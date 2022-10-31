Льюис Хэмилтон: «Слова Алонсо о ценности титулов заставили меня хихикнуть»
Льюис Хэмилтон прокомментировал сравнение титулов от Фернандо Алонсо.
Пилот «Альпин» заявил, что чемпионства Хэмилтона «менее ценные», чем гонщика «Ред Булл» Макса Ферстаппена, однако затем признал, что сравнивать титулы нельзя.
Хэмилтон рассказал, что почувствовал, когда прочитал интервью экс-напарника по «Макларену».
«Я мало что могу сказать по этому поводу. Честно говоря, оно заставило меня слегка хихикнуть.
На протяжении всех этих лет я старался высказываться очень уважительно. Если меня спрашивали о лучших пилотах, я всегда пытался отдать ему должное.
Безусловно, интересно почитать такие комментарии, но это не особо важно. Поэтому я просто поставил палец вверх», – заявил гонщик «Мерседеса».
После публикации интервью Алонсо Хэмилтон выложил фотографию с Фернандо из 2007-го с подписью «👍🏾».
Фернандо Алонсо: «Титулы Хэмилтона менее ценны, чем Ферстаппена – Макс не сражался за них с напарниками, как и я»
Хэмилтон выложил фото с Алонсо из 2007-го после слов Фернандо о ценности титулов и борьбе с напарниками
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