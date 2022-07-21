Льюис Хэмилтон о труднейшем сопернике: «Алонсо – по чистой скорости и мастерству»

Теги Гран-при Франции Макларен Фернандо Алонсо Льюис Хэмилтон Формула-1 Мерседес Альпин Авто

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон назвал Фернандо Алонсо самым трудным соперником в «Формуле-1».

Хэмилтон выступал вместе с Алонсо за «Макларен» в дебютном для Льюиса сезоне-2007 и опередил двукратного чемпиона, ныне представляющего «Альпин», по дополнительным показателям.

«Помню, насколько это серьезная задача – гоняться с Фернандо, когда тебе 22 года. Выступать в паре таким прекрасным гонщиком – большое давление.

По чистой скорости и мастерству я бы назвал Фернандо», – сообщил семикратный чемпион мира перед Гран-при Франции.

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